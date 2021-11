EUA: veículo atropela participantes de desfile natalino no Wisconsin e deixa 5 mortos e 40 feridos

Policial patrulha o local onde uma caminhonete atropelou participantes de um desfile de Natal, em Waukesha, norte dos Estados Unidos, no domingo (21). via REUTERS - MIKE DE SISTI/USA TODAY NETWORK

Texto por: RFI 3 min

As autoridades do estado do Wisconsin, no norte dos Estados Unidos, investigam nesta segunda-feira (22) as circunstâncias nas quais uma caminhonete avançou no domingo contra uma multidão que acompanhava um desfile de Natal na cidade de Waukesha. A tragédia deixou cinco mortos e 40 feridos.