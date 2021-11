México passa a exigir visto de turistas brasileiros para lutar contra imigração ilegal aos EUA

Turistas fazem fila na área de check-in do aeroporto de Cancún, no México. Imagem de arquivo.

O governo do México oficializou em seu Diário Oficial na sexta-feira (26) a exigência vistos para turistas brasileiros, a partir de 11 de dezembro, o que não era necessário desde 2013. A obrigatoriedade deste documento é resultado de um acordo assinado entre o México e o Brasil.

Publicidade Leia mais

Larissa Werneck, correspondente da RFI no México

A volta do visto já havia sido anunciada em outubro por meio de um projeto da Comissão de Melhora Regulatória (Conamer), órgão do governo mexicano, assinado pelo secretário de governo, Adán Augusto López Hernández. Segundo o texto, “a exigência de visto tem objetivo de responder ao aumento substancial de brasileiros que entram no país para outra finalidade que não o turismo”.

O secretário faz referência ao aumento da quantidade de cidadãos originários do Brasil que chegaram ao México para poder entrar nos Estados Unidos sem documentos. Segundo dados do Departamento americano de Segurança Interna, entre janeiro e setembro de 2021, mais de 47.800 brasileiros foram detidos na região limítrofe entre os dois países. No mesmo período do ano passado, foram 9.147.

Em nota publicada hoje, o governo mexicano informou que aos brasileiros “será implementada uma medida de autorização eletrônica, gratuita e provisória como visitante sem permissão para realizar atividades remuneradas". Além disso, o México "concederá facilidades de migração a quem entrar no país por via aérea, mediante o preenchimento com a devida antecipação à viagem de um formulário denominado Autorização Eletrônica". O documento poderá ser obtido gratuitamente no site do Ministério mexicano das Relações Exteriores e do Instituto Nacional de Migração.

Por outro lado, os brasileiros que viajam ao México por via terrestre ou marítima, de acordo com a regulamentação em vigor, devem solicitar o visto físico correspondente junto às autoridades consulares mexicanas.

No documento, o governo do México reitera que está trabalhando em coordenação com as autoridades brasileiras para promover a migração regular e documentada. O objetivo, segundo o comunicado, é proteger a integridade de migrantes, trocar informações e auxiliar na luta contra o tráfico e contrabando de pessoas.

Brasileiros no México

A publicação no Diário Oficial mobilizou a comunidade brasileira no México, principalmente pela proximidade das festas de final de ano. A arquiteta Mayara Maia, que mora no país desde 2016 e tem residência permanente, espera a chegada da sogra em 12 de dezembro e da mãe no dia 17.

“A surpresa veio através da falta de informação sobre como proceder. A medida entra em vigor em 15 dias e ainda não se sabe como obter o visto, quanto tempo leva, se haverá custo, se exigirão algum tipo de documento, se ela internet online ou de forma presencial. Isso nos deixa bastante apreensivos, principalmente com relação ao prazo. Espero que tudo corra dentro do previsto e que possamos, finalmente, estar em família após 2 anos e meio sem vê-las”, afirmou Mayara à RFI.

A arquiteta brasileira Mayara Maia, que vive no México desde 2016. © Arquivo Pessoal

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro