EUA: Pais de adolescente que matou quatro alunos em escola se dizem inocentes

No tiroteio de 30 de novembro na pequena cidade de Oxford, quatro estudantes, com idades entre 14 e 17 anos, foram mortos, enquanto outros seis alunos e um professor ficaram feridos. SCOTT OLSON GETTY IMAGES/AFP/File

Texto por: RFI 5 min

Os pais do adolescente que abriu fogo em sua escola em Michigan, no norte dos Estados Unidos, se declararam inocentes de homicídio culposo e tiveram sua fiança fixada em US$ 1 milhão pela Justiça. James e Jennifer Crumbley, pais de Ethan, foram presos neste sábado (4) por agentes que os localizaram em um edifício industrial em Detroit, a cerca de 60 km do local da tragédia, em Oxford, no estado de Michigan.