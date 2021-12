Presidente do Peru escapa de 'impeachment' mas precisa reconstruir coalizão de governo

O presidente de esquerda peruano, Pedro Castillo, conseguiu evitar a abertura do processo de 'impeachment' que poderia ter acabado com o seu breve governo de quatro meses.

Com apenas quatro meses de mandato, o presidente peruano Pedro Castillo conseguiu nessa terça-feira (7) escapar da primeira tentativa de destituição por parte da oposição, mas, para garantir a sua permanência no poder, terá de reconstruir a sua coalizão de governo.

Publicidade Leia mais

Márcio Resende, correspondente da RFI em Buenos Aires

Por apenas cinco votos, o presidente de esquerda, Pedro Castillo, conseguiu evitar a abertura do processo de 'impeachment' que poderia ter acabado com o seu breve governo de quatro meses.

Para abertura desse processo relâmpago de destituição, que duraria no máximo dez dias, eram necessários 40% dos votos dos 128 deputados presentes, mas a oposição não obteve os 51 votos necessários. Ela conseguiu 46 votos a favor enquanto a coalizão de governo, com ajuda das bancadas do centro, somou 76 votos contra, levando alívio a um presidente que terá de reconstruir uma base parlamentar, abalada por essa iniciativa.

"Acredito que o presidente percebeu que necessita da ala mais radical da sua coalizão que vinha afastando-se do governo. Pedro Castillo sai fortalecido dessa experiência porque conseguiu revalidar essa aliança e porque, na medição de forças com a oposição, saiu ganhando", explica à RFI o cientista político peruano, Carlos Meléndez.

Para Meléndez, o risco de uma destituição força o governo do presidente Pedro Castillo a um novo impulso, apenas quatro meses depois do início do mandato. O próprio presidente indicou que essa nova fase do governo terá maior participação dos aliados nas decisões.

"Vamos convocar os partidos políticos a uma agenda em conjunto", anunciou.

"Depois da ameaça concreta de uma destituição presidencial, estamos diante de uma segunda estreia da coalizão governamental. O presidente aprendeu a lição", acredita Meléndez, da Universidade Diego Portales do Chile.

Cinco tentativas de destituição em quatro anos

O Congresso unicameral do Peru votou no final da noite dessa terça-feira pela abertura ou não do processo de destituição sob o argumento de "incapacidade moral permanente" do presidente para continuar a governar. Esse argumento, previsto no artigo 113 da Constituição, tem sido usado com regularidade por uma maioria parlamentar opositora cada vez que vê a chance de derrubar um governo enfraquecido por algum escândalo e pela queda de popularidade.

Essa foi a quinta tentativa de impeachment contra um presidente peruano em quatro anos. Duas delas conseguiram destituir governos. As vítimas foram o presidente Pedro Pablo Kuczynski, em 2018, e seu vice, Martín Vizcarra, dois anos depois.

"No Peru, os presidentes sempre precisam construir uma maioria no Parlamento. Um governo dividido não funciona num clima de polarização. Foi isso o que aconteceu com Kuczynsk, com Vizcarra e, agora, quase com Pedro Castillo, que vem de uma das eleições mais agressivas e polarizadas dos últimos tempos. Castillo sabia dessa necessidade de uma aliança para evitar uma destituição, mas pôs em risco a sua coalizão de governo. Esse foi o seu erro", aponta Meléndez.

Os argumentos políticos

O que motivou o pedido de destituição foi a acusação contra o governo de supostamente interferir nas promoções de militares a favor dos que teriam afinidade política com o presidente. A acusação levou o ministro da Defesa, Walter Ayala, a renunciar. Depois da denúncia de ex-generais, a Justiça encontrou no banheiro do ex-secretário-geral da Presidência, Bruno Pacheco, US$ 20 mil, assim como depósitos bancários. Essa investigação levará o presidente peruano a depor no próximo dia 14.

No entanto, o pedido de destituição só ganhou o apoio parlamentar depois que veio à tona outro escândalo, revelado com a divulgação de um vídeo. Na gravação, o presidente aparece em encontros privados com funcionários públicos e empresários vinculados a companhias que, depois, ganharam milionárias concessões com o Estado. Os encontros aconteceram fora do Palácio de governo e, portanto, sem registros na agenda oficial, algo proibido pela lei.

Horas antes da votação no Parlamento, Pedro Castillo disse que "tem autoridade moral para combater a corrupção" e que "seria julgado por tomar um café numa casa", em referência aos encontros fora do Palácio de governo. "Por que comigo? Por que com um homem do povo?", questionou.

Segundo a consultora Datum Internacional, 74% dos peruanos não acreditam na versão do presidente de que os encontros fora do Palácio eram privados.

Como o presidente se salvou

A "incapacidade moral" prevista na Constituição não está regulamentada. A falta de uma definição sobre os alcances dessa "incapacidade" permite que o artigo seja interpretado de forma ampla cada vez que um presidente fica abaixo do limite de 44 votos de apoio no Congresso, abrindo caminho à ingovernabilidade.

"Para a destituição em si, são necessários 87 votos de um total de 130. Com isso, um presidente precisa garantir 44 votos para a sua proteção", diz Meléndez.

A coalizão de esquerda de Pedro Castillo (Peru Livre e Juntos pelo Peru) soma 43 votos. Outro pequeno partido, o Partido Morado tem dado apoio circunstancial, mas decisivo ao longo dos quatro primeiros meses de governo. Porém, cerca de 12 dos 37 deputados do principal partido de apoio ao presidente, o Peru Livre, têm ameaçado sair da base governista.

"São parlamentares de esquerda mais radicais do que o presidente. Pedro Castillo, por suas indecisões e por não saber administrar a sua coalizão, pôs em risco essa base. Essa é a lição que o presidente aprendeu", afirma Meléndez.

Os demais votos para se chegar aos 76 que votaram contra a abertura de impeachment vieram das bancadas de centro, Aliança Para o Progresso e Ação Popular. São partidos com muita influência de prefeitos e de governadores interessados no orçamento e nas eleições regionais de 2022.

"Esses legisladores votaram de forma pragmática. Tudo parece indicar que houve uma negociação entre o governo e essas bancadas por definições no orçamento e nas eleições do ano que vem", indica Meléndez.

O presidente Pedro Castillo definiu a tentativa de 'impeachment' como "uma tentativa de golpe da direita". O pedido teve o apoio da oposição formada pelos três partidos de direita Renovação Popular, Força Popular e Avança País que, juntos, reúnem 43 votos.

O partido Força Popular é liderado por Keiko Fujimori, derrotada por pouca diferença de votos nas eleições de junho. Desde então, os três partidos têm mantido uma postura hostil, alegando uma suposta fraude nas eleições que nunca foi confirmada.

A ofensiva ganhou terreno à medida que Pedro Castillo perdeu popularidade. Sondagens indicam que cerca de 25% dos peruanos apoiam o presidente. Esse apoio era de 35% um mês atrás. O governo de Castillo tem trocado de ministros, em média, a cada 11 dias. Em apenas quatro meses, dez deles já foram substituídos.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro