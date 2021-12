Estados Unidos: Sobe para 83 número de mortos vítimas de tornados “históricos”

As equipes de resgate dos Estados Unidos seguem fortemente empenhadas neste domingo (12) na busca de possíveis sobreviventes dos tornados que devastaram o centro e o sul do país na noite de sexta-feira (10) e na manhã de sábado (11), matando pelo menos 83 pessoas e deixando um rastro de destruição.

Guillaume Naudin, correspondente especial da RFI em Mayfield

Dezenas de desaparecidos, edifícios arrasados, emaranhados de escombros: seis estados americanos foram atravessados ​​por "uma das piores séries de tornados" da história do país, lamentou o presidente dos EUA, Joe Biden, qualificando as consequências como "tragédias inimagináveis". “Ainda não sabemos quantas vidas foram perdidas ou a extensão dos danos”, observou Biden em emissões nacionais.

Agências nacionais de resposta a desastres começaram a ser implantadas nas áreas mais afetadas, afirmou o líder americano, prometendo que "o Estado federal fará tudo o que puder para ajudar".

Kentucky, no centro-leste do país, é o estado que vive o maior luto com o violento fenômeno meteorológico que afetou particularmente as imensas planícies americanas, colunas negras que varreram o solo, iluminadas por relâmpagos intermitentes.

Depois de anunciar "pelo menos 70 mortos" em seu estado, o governador, Andy Beshear, assumiu temer que o número de mortes ultrapassasse cem e até mesmo que esse "número aumentasse consideravelmente". Ele pediu aos moradores que doassem sangue para os feridos. "A devastação é incomparável com tudo que vi em minha vida e estou lutando para encontrar palavras para descrevê-la", acrescentou.

"Uma pilha de fósforos"

Mayfield, com 10 mil habitantes, foi o epicentro do desastre. O centro da cidade parece "uma pilha de fósforos", disse a prefeita Kathy O'Nan à CNN. "As igrejas foram destruídas e o tribunal, no coração, da cidade, devastado", acrescentou ela.

"É como se uma bomba tivesse explodido em nosso bairro", comentou Alex Goodman, morador de Mayfield, à AFP, após uma noite apavorante no escuro e angustiado. Em toda a cidade, edifícios foram arrasados, metais retorcidos, veículos virados e árvores e tijolos espalhados pelas ruas.

A casa de Monica, de 41 anos, não ficou diretamente no caminho do tornado, mas ela viveu momentos de muito medo. “Nós nos escondemos no armário e parecia que um trem vinha em cima de nós. Você pode ver que o tornado foi realmente muito grande. Fez muito barulho. Muitos objetos batiam nas janelas. Oramos e graças a Deus não fomos feridos."

Em um estacionamento do centro, voluntários trabalharam arduamente, recolhendo itens essenciais para as famílias afetadas, observou um jornalista da AFP. Eles recolheram agasalhos, fraldas infantis e garrafas de água potável, uma vez que as redes de distribuição de água e energia elétrica não funcionam.

Outro voluntário, Pat, corta árvores destruídas. Ele veio de Lexington, a mais de 5 horas de distância, para ajudar. "Eu cheguri e disse 'caras, onde vocês precisam de mim?' Tenho duas motosserras, meu gás. Eu tenho minhas próprias coisas. Disseram-me: "encontre um lugar e comece a cortar." Todos trabalham em equipe para começar a limpar e reconstruir completamente a cidade."

Funcionários de uma fábrica de velas ficaram presos depois que o telhado das instalações cedeu com os fortes ventos. Cento e dez pessoas estavam presentes quando a tempestade começou. Cerca de 40 sobreviventes foram resgatados.

Kentucky foi fortemente varrido por mais de 200 milhas (320 quilômetros) por um dos maiores tornados já registrados nos Estados Unidos, de acordo com seu governador. O mais longo já rastreado em solo, com mais de 219 milhas, ocorreu em 1925, no Missouri, matando 695 pessoas.

Cerca de 30 dessas tempestades varreram o país na sexta-feira à noite e na manhã de sábado. Fora de Kentucky, pelo menos 13 mortes foram registradas, incluindo seis em Illinois. Essas seis vítimas trabalharam à noite em um depósito da Amazon, cujo telhado desabou. Das cerca de cem pessoas presentes, apenas 45 conseguiram sair, de acordo com os bombeiros. As equipes de resgate continuaram suas buscas no local.

The news from Edwardsville is tragic. We’re heartbroken over the loss of our teammates there, and our thoughts and prayers are with their families and loved ones. (1/2) — Jeff Bezos (@JeffBezos) December 12, 2021

"Estamos com o coração partido pela perda de nossos colegas lá, e nossos pensamentos e orações estão com suas famílias e entes queridos", revelou o chefe da Amazon, Jeff Bezos, no Twitter.

Tennessee registrou quatro mortes, duas pessoas morreram em Arkansas, enquanto Missouri conta pelo menos uma vítima fatal.

O presidente Biden enfatizou que os fenômenos meteorológicos foram "mais intensos" com o aquecimento global, sem, no entanto, estabelecer um nexo causal direto entre as mudanças climáticas e o desastre que atingiu o país.

(Com informações da AFP)

