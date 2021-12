EUA: após tornados, moradores de Mayfield pensam na reconstrução

Os tornados devastadores no centro dos Estados Unidos deixaram um rastro de destruição. Após ter sido quase completamente destruída pela catástrofe, a pequena cidade de Mayfield, de 10.000 habitantes, no Kentucky, tenta se reerguer. O presidente americano Jeo Biden declarou na noite de domingo (12) que o estado de calamidade foi decretado no estado, o mais atingido.

Com o enviado especial da RFI a Mayfield, Guillaume Naudin

Um estacionamento foi liberado no meio dos escombros. Enquanto as máquinas de remoção de destroços trabalham em volta, uma cruz e um microfone foram instalados pelo pastor Milton West. O reverendo fala em pé entre duas igrejas, uma delas a sua, destruídas pelo tornado.“Nós vamos reconstruir. Eu não sei como vai ficar ou onde será. Espero que seja aqui, mas poderia ser em outro lugar”, diz.

Diante dele, algumas dezenas de cadeiras e um pouco mais de fiéis. Apesar das circunstâncias, West quis celebrar o culto, como todos os domingos. “A menos que a gente não possa absolutamente, nós nos reuniremos todos os domingos, aconteça o que acontecer. O que tentamos fazer hoje foi nos reunirmos aqui. E foi importante para as pessoas estar juntas, se lembrar da fé, de se ver e de apoiar umas às outras. Se fizer muito frio, podemos nos encontrar em outro lugar domingo que vem. Não sei onde será. Nós encontraremos um lugar. E começaremos o processo de reconstrução, e nós faremos tudo o que pudermos para que as coisas sejam como devem ser”, afirmou West à RFI.

O pastor Milton West organiza um culto no meio de um estacionamento, na cidade de Mayfield, no Kentucky, domingo, 12 de dezembro de 2021. © Mark Humphrey/AP

A tristeza está em todos os lugares. Mas, a assembleia e o pastor redem graças. “Pela vida, pela luz e pela esperança”, diz West, necessária para acreditar, nesta manhã fria, no meio de ruínas, em dias melhores. Ainda que as últimas nuvens após o tornado tenham se dissipado, o frio, com temperaturas negativas, acompanha os que não têm mais teto durante a noite.

A ajuda chega de todos os lugares: socorristas, profissionais com material pesado, mas também voluntários que vêm trazer bebidas e comida e explorar casas à procura de pessoas a socorrer.

Futuro

Enquanto a procura de vítimas não termina, as operações de limpeza continuam para liberar as ruas e evacuar os destroços espalhados por toda a cidade, que foi pulverizada. Mas depois do pavor, das lágrimas e do choque, os habitantes que voltam ao lugar para recuperar objetos já pensam no futuro.

Como não podem retomar o quotidiano, mostram vontade de recomeçar do zero. Eles são donos de empresas que pensam em relançar os negócios, ao mesmo tempo que buscam o que ainda resta. Este é o caso de Kathie Krayuch, de 67 anos.

“Ninguém morreu”, diz. “Os empregados estão sãos e salvos em casa. Então nós vamos reconstruir e continuar. Meu marido acaba de completar 69 anos e ele quer avançar. É engraçado, o escritório dele era aqui. Quando ele entrou para tentar recuperar suas coisas, tinha um grande transformador sobre a mesa”, conta Krayuch.

Um pouco mais longe, outras pessoas trabalham para desmontar um teto que desabou. Era o restaurante de Wayne Flint, de 62 anos. “É necessário recontruir, aconteça o que acontecer. Temos que ganhar nossa vida. Mas vamos conseguir, e rápido, além de tudo, com certeza”, afirma. “Cozinhamos as refeições de Ação de Graças e de Natal para as pessoas. Fizemos uma boa Ação de Graças, mas para o Natal, não poderemos. Eu detesto isso porque é uma boa semana para nós. Ganhamos muito dinheiro. Como você vê, não vamos ganhar nada esse ano”, lamenta.

Apesar de tudo, Flint não perdeu o espírito natalino. Enquanto desmonta o que sobrou de seu restaurante, ele colocou um Papai Noel de pelúcia diante dos destroços.

Estado de calamidade

O presidente americano Joe Biden anúnciou, na noite de domingo, que o estado de Kentucky se encontra em estado de calamidade, o que permite o desbloqueio de mais ajudas federais. A declaração foi feita a pedido do governador do Kentucky, Andy Beshear. O presidente informou que deve visitar o lugar da catástrofe em breve.

Mais cedo, Biden lamentou os piores tornados da história e chamou a destruíção causada por ele de “tragédia impensável”.

As buscas continuam para encontrar sobreviventes. Ao menos 94 pessoas morreram devido ao fenômeno meteorológico que atravessou seis estados, deixando um rastro de destruição de centenas de quilômetros. Milhares de pessoas tiveram suas casas destruídas e ao menos 80 ficaram feridas.

