Caminhão-tanque explode e dezenas de pessoas morrem queimadas vivas no Haiti

A explosão de um caminhão-tanque na cidade de Cap-Haitien causou a morte de dezenas de pessoas nesta terça-feira (14). via REUTERS - REUTERS TV

Texto por: RFI 2 min

Ao menos 60 pessoas morreram após a explosão de um caminhão-tanque na madrugada desta terça-feira (14) em Cap-Haitien, a segunda maior cidade do Haiti. As vítimas tentavam recolher o combustível que vazou do caminhão quando aconteceu a explosão. O número de feridos pode chegar a uma centena.