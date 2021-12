A difícil identificação das dezenas de milhares de desaparecidos no México

As pessoas penduram decorações de Natal com a foto de seus parentes desaparecidos no México. AP - Marco Ugarte

Diversas associações de desaparecidos no México denunciaram na semana passada perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) o significativo atraso na identificação de mais de 52.000 corpos. As famílias dos mais de 96.000 desaparecidos exigem que as autoridades mexicanas cumpram sua promessa de promover o Mecanismo de Identificação Forense.