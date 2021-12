EUA: Texas constrói seu próprio muro antimigrantes na fronteira com o México

A informação foi revelada no sábado (18) pelo governador republicano do Texas, Greg Abbott. A construção visa "impedir a imigração clandestina" e se estenderá por vários quilômetros na fronteira com o México.

O governador conservador do Texas, Greg Abbott, foi notícia no sábado após uma entrevista coletiva na cidade de Rio Grande. Ele explicou que um muro de fronteira está em andamento no sul do Texas, com o objetivo de impedir a imigração ilegal do México e de outros países da América Central e do Sul.

“O Texas está dando um passo verdadeiramente sem precedentes” no país, disse ele, com a construção de “um muro em nossa fronteira para garantir e salvaguardar a soberania dos Estados Unidos, assim como a de nosso próprio estado”.

Abbott aproveitou a oportunidade para acusar o governo federal e especialmente o presidente democrata, Joe Biden, de não fazer o suficiente para "lutar contra a imigração ilegal".

Segundo o governador republicano, este muro passou a ser construído em terras de propriedade do Texas ou de proprietários "que estão (...) fartos do governo Biden". Desta forma, “o governo federal não tem autoridade alguma para interferir em nossa capacidade de construir este muro”, especificou.

Inspiração "Trump"

O governador, que tem ambições políticas além das fronteiras de seu estado, denunciou as "consequências mortais" da política do presidente democrata Joe Biden.

"Este muro de fronteira que você vê atrás de nós é uma réplica do muro de fronteira que o presidente Trump ergueu. Mesmo material, mesmo conceito", acrescentou.

A construção de um muro na fronteira entre o México e os Estados Unidos foi uma das principais promessas de campanha de Donald Trump na corrida presidencial de 2016.

Durante seu mandato (2017-2021), Trump ergueu algumas partes do artefato, mas Biden interrompeu a construção do polêmico muro.

(Com AFP)

