Ex-líder estudantil Gabriel Boric catalisa esquerda e se torna o mais jovem presidente da história do Chile

O candidato de esquerda Gabriel Boric foi eleito presidente do Chile neste 19 de dezembro de 2021. AFP - MARTIN BERNETTI

Texto por: RFI 2 min

As ruas de Santiago explodiram em festa neste domingo, quando o triunfo do jovem esquerdista Gabriel Boric foi confirmado nas urnas no Chile: depois de contados 92% dos votos, obteve 55,18% dos votos, mais de 11 pontos sobre o líder da extrema direita, José Antonio Kast. Boric, de 35 anos, se tornará o presidente mais jovem da história do Chile quando assumir o poder em 11 de março, substituindo o conservador Sebastián Piñera.