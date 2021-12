América Latina é campeã da vacinação com pelo menos uma dose no mundo

Um trabalhador de saúde verifica a pressão arterial de um homem idoso antes de ser inoculado contra a Covid-19 com a vacina cubana Abdala em Havana, em 2 de agosto de 2021. YAMIL LAGE AFP

Texto por: RFI 2 min

Há um ano, por volta do Natal, as primeiras doses de vacinas contra o coronavírus foram injetadas em todo o mundo. Em apenas 12 meses, quase 4,5 bilhões de pessoas receberam pelo menos uma dose de um soro anticovid. Uma façanha carregada, porém, de desigualdade. A América Latina é hoje a região campeã do mundo em primovacinação, ou seja, é a região do planeta com o maior número de vacinados com a primeira dose do imunizante, cerca de 76% da população local.