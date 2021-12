Conheça o maior teleférico do mundo: uma visita aérea de La Paz

O sistema de transporte aéreo de La Paz, na Bolívia. © WikimediaCommons/EEJCC

Texto por: RFI 6 min

No céu da Bolívia, o sistema de teleféricos La Paz – El Alto forma uma teia de aranha gigante, cujas dez linhas ligam as duas cidades distantes 21 quilômetros. O maior teleférico do mundo é alimentado por energia limpa, e oferece a seus visitantes uma paisagem única da capital boliviana, com direito a percurso artístico.