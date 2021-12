Após Irã e Venezuela, México autoriza vacina cubana contra Covid-19

Enfermeira aplica uma dose da vacina Abdala em centro de saúde de Havana, em Cuba. O imunizante é um dos três desenvolvidos na ilha. AP - Ramon Espinosa

Texto por: RFI 2 min

A vacina Abdala de Cuba contra a Covid-19 começará a ser administrada no México. O uso do imunizante elaborado pela empresa farmacêutica BioCubaFarma foi autorizado em caráter de emergência no país pelo órgão responsável mexicano. O país faz parte de um grupo restrito de nações que aprovaram o imunizante que ainda não tem o aval da OMS (Organização Mundial de Saúde) .