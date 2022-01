Casos de Covid-19 triplicam no Equador mesmo com 80% de vacinados

Homem usa máscara nas ruas de Quito, capital do Equador. AP - Dolores Ochoa

Texto por: RFI 2 min

Apesar de ter quase 80% da população vacinada com as duas doses do imunizante anticovid, o Equador encerrou o mês de dezembro com o triplo de casos positivos de Covid em relação a outubro. A causa do rápido aumento poderia ser a chegada da variante ômicron, situação que preocupa as autoridades do país.