EUA: Biden prepara acerto de contas com Trump no aniversário de um ano do ataque ao Capitólio

Os Estados Unidos recordam nesta quinta-feira (6) o aniversário de um ano da invasão do Capitólio. O presidente Joe Biden fará um discurso para marcar a data e, segundo suas equipes, deve atacar diretamente o ex-chefe da Casa Branca, Donald Trump, acusando o republicano de responsabilidade no episódio.

Durante o primeiro ano de seu governo, Biden tem optado por ignorar Trump, mesmo se o ex-presidente ainda se nega a admitir a derrota nas eleições de 2020 e continua difundido teorias da conspiração entre seus milhões de seguidores. O republicano ainda afirma ser o verdadeiro vencedor do pleito, apesar de ter perdido por mais de sete milhões de votos e não ter apresentado nenhuma prova concreta da fraude da qual diz ter sido vítima.

Mas nesta quinta-feira, durante seu discurso no mesmo Capitólio invadido há um ano por uma multidão de seguidores de Trump, o atual chefe da Casa Branca deve enviar uma mensagem direta ao republicano. “Biden vê o 6 de janeiro como uma trágica culminação do que quatro anos da presidência de Trump fizeram como este país”, disse a secretária de imprensa, Jen Psaki.

“Ele denunciará energicamente a mentira propagada pelo ex-presidente (...) e falará do trabalho que precisa ser feito para proteger e fortalecer nossa democracia e nossas instituições”, completou.

O aniversário do ataque coincide com os testemunhos sobre o episódio diante de uma comissão do Senado. "O dia 6 de janeiro não foi a ação irracional e espontânea de uma multidão violenta. Foi uma tentativa de reverter violentamente o resultado de uma eleição livre e justa. Não nos deixemos enganar. As razões que provocaram o dia 6 de janeiro ainda existem", afirmou o líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer. "Se não abordarmos as raízes dessa violência, essa insurreição não ficará como uma aberração, mas se converterá na regra", advertiu o senador.

Segundo uma pesquisa publicada nesta quarta-feira pelo site de informação Axios, cerca de 57% dos americanos consideram que um episódio como a invasão do Capitólio poderia se repetir nos próximos anos. De acordo com a pesquisa, apenas 55% dos americanos acreditam que Biden foi o vencedor legítimo das últimas eleições.

Trump adia coletiva

Donald Trump, que deveria conceder uma coletiva de imprensa na Flórida na manhã de quinta-feira, acabou cancelando o encontro com os jornalistas. O evento era visto pelos democratas como uma provocação.

No entanto, apesar do silêncio relativo, o magnata não suavizou em nada seu discurso. Em um comunicado publicado na terça-feira (4), o ex-presidente classificou novamente a eleição de "fraude": "O crime do século", escreveu ele sobre as eleições.

