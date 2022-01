Jornalistas são assassinados por gangue quando faziam reportagem sobre violência no Haiti

Jornalistas foram mortos quando realizavam reportagem na periferia de Porto Príncipe Ricardo ARDUENGO AFP/File

Texto por: RFI 1 min

Dois jornalistas foram assassinados no Haiti na quinta-feira (6) por uma quadrilha que domina na periferia da capital, Porto Príncipe. As mortes ocorrem em um momento de tensão no país, com grupos armados atuando de forma intensa.