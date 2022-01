Queixa coletiva acusa grandes universidades americanas de favorecer estudantes ricos

Prestigiosas universidades dos Estados Unidos teriam feito um acordo sobre as bolsas de estudos destinadas aos estudantes que favoreceriam os alunos mais ricos. Esta não é a primeira vez que as instituições de ensino superior americanas se envolvem com escândalos na justiça.

Yale, Georgetown, Columbia, etc…, são nomes que fazem os jovens dos Estados Unidos, mas também de outros países, sonhar. No entanto, essas instituições estão entre as 16 grandes universidades americanas visadas por uma queixa encaminhada a um tribunal de Illinois.

Segundo o Wall Street Journal, que revelou o caso, cinco ex-estudantes acusam as universidades de terem feito um pacto para fixar o volume das ajudas fincanceiras destinadas aos alunos. Pelo acordo, o valor das bolsas de estudos foi reduzido. De acordo com a queixa, essa política penalizaria principalmente as classes médias e pobres. Como as universidades custam muito caro nos Estados Unidos, os estudantes de baixa renda que conseguem entrar em uma dessas instituições são obrigados fazer empréstimos e se endividar por muitos anos.

Vários escândalos

O número de pessoas penalizadas pode ser muito maior. Os advogados da defesa, entrevistados pelo Wall Street Journal, estimam que 170.000 ex-estudantes podem integrar a queixa coletiva, feita no Illinois.

Este não é o primeiro escândalo envolvendo as prestigiosas instituições de ensino superior americanas. Em 1991, um caso similar provocou grande polêmica no país. Há três anos, em 2019, um outro tipo de fraude foi revelado. Famílias de alta renda, incluíndo estrelas de Hollywood, pagaram comissões a um consultor para conseguir a admissão de seus filhos nas melhores universidades do país. O documentário Operation Varsity, transmitido pela Netflix, descreveu a história da investigação que deu o que falar nos Estados Unidos devido à notoriedade de alguns dos acusados.

