Nevasca provoca uma morte e caos no leste dos Estados Unidos

Uma nevasca provocada por ventos fortes atingiu o leste dos Estados Unidos nas primeiras horas de domingo, provocando caos nos transportes e quedas de energia em uma região de cerca de 70 milhões de pessoas. Uma pessoa foi encontrada morta dentro de um carro.

Publicidade Leia mais

Grandes cidades como Nova York e Boston sofreram o impacto da nevasca, que o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) confirmou ter se intensificado em um "ciclone bomba" - caracterizado pelo poder explosivo de quedas rápidas na pressão atmosférica.

As partes mais atingidas de Nova York e Massachusetts acumularam 61 centímetros de neve no início da noite. Mais de 95.000 residências em Massachusetts ficaram sem eletricidade.

A queda de neve em Boston igualou o recorde de um dia de 60 centímetros estabelecido em 2003, disse o NWS, enquanto a cidade de Sharon, 29 quilômetros ao sul, registrou a maior queda de neve às 20h30 de sábado, com mais de 76 centímetros.

Os moradores de vilarejos e cidades da costa leste foram aconselhados a evitar todas as viagens desnecessárias. Nova York e o estado vizinho de Nova Jersey, além de Virgínia, Maryland e Delaware, declararam emergências para todos ou parte dos estados.

Em Long Island, autoridades disseram que uma mulher foi encontrada morta em seu carro por um operador de limpa-neves.

Máquinas de espalhar sal e limpar neve rastreavam ass ruas da cidade de Nova York, onde o Central Park estava coberto por quase 20 centímetros de neve e as linhas de trem regionais foram parcialmente fechadas.

Na Times Square, os famosos outdoors de neon formavam halos brilhantes no meio da bruma de neve. No badalado bairro de Cobble Hill, no Brooklyn, as calçadas estavam quase desertas e muitos comércios fecharam as portas.

Mais de 1.200 voos – domésticos e internacionais - já tinham sido cancelados nas primeiras horas de domingo. No sábado, mais de 3.500 voos foram anulados.

A nevasca acontece logo após uma tempestade de inverno semelhante que cobriu uma faixa do leste da América do Norte - da Geórgia ao Canadá – há apenas duas semanas, cortando a energia de milhares de casas e também interrompendo milhares de voos.

(com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro