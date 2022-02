Após pressão dos EUA, polícia canadense começa a retirar manifestantes antivax da ponte Ambassador

Manifestantes contra passaporte vacinal bloqueiam a ponte Ambassador entre os Estados Unidos e o Canadá, em 11 de fevereiro de 2022. REUTERS - CARLOS OSORIO

Texto por: RFI 2 min

A polícia canadense anunciou no sábado (12) ter começado a evacuar os manifestantes que bloqueavam a ponte Ambassador, na fronteira com os Estados Unidos. Após pressão de Washington, na sexta-feira (11) a Justiça ordenou o fim do bloqueio.