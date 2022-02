Premiê canandense pode acionar lei de 'medidas de emergência' para acabar com crise

O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau é acusado de falta de liderança nesta crise. REUTERS - PATRICK DOYLE

Texto por: RFI 3 min

A crise continua nesta segunda-feira (14) no Canadá, apesar do desbloqueio no dia anterior da Ambassador Bridge, um eixo estratégico de fronteira, levando Ontário a anunciar o abandono do passaporte vacinal e Justin Trudeau a considerar acionar a lei canadense sobre medidas de emergência.