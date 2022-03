Estados Unidos tentam isolar Putin de aliados na América Latina, informa NYT

Altos funcionários do governo dos Estados Unidos chegaram no sábado, 5 de março de 2022, à Venezuela para reuniões com representantes do governo de Nicolás Maduro, que apoia a Rússia no conflito ucraniano. © Leonardo Fernandez Viloria, Reuters

Texto por: RFI 3 min

Altos funcionários do governo dos Estados Unidos chegaram no sábado (5) à Venezuela para reuniões com representantes do governo de Nicolás Maduro, que apoia a Rússia no conflito ucraniano. A viagem, revelada pelo The New York Times neste domingo (6), visa, segundo o jornal, isolar a Rússia de seus aliados latino-americanos devido à guerra na Ucrânia.