Colômbia renova o Congresso desacreditado por escândalos e define candidatos presidenciais

Neste domingo (13), os colombianos elegerão um novo Congresso e definirão os candidatos que enfrentarão o senador e ex-guerrilheiro Gustavo Petro nas eleições presidenciais de 29 de maio, nas quais a esquerda, liderada pelo ex-combatente, é a favorita pela primeira vez.

A votação, a primeira eleição não dominada pela presença do conflito armado em 40 anos, medirá o termômetro político dos 39 milhões de pessoas que são elegíveis para votar. Ambas as câmaras do parlamento (quase 300 assentos) e os candidatos presidenciais dos partidos serão eleitos.

Entretanto, as expectativas estão focalizadas na definição dos candidatos presidenciais e não na composição do próximo Congresso, além da abstenção, que tradicionalmente paira em torno de 50% em um país onde o voto não é obrigatório.

Espera-se que a esquerda indique Petro como seu candidato, enquanto as coalizões de direita e centro determinarão seus candidatos a partir de um panorama de dez nomes. Petro, o ex-prefeito de Bogotá de 61 anos que depôs as armas em 1990, domina por uma ampla margem em todas as pesquisas.

Ofuscadas pelas consultas dos partidos, as eleições legislativas medirão o clima dos eleitores antes de 29 de maio, quando eles retornarão às urnas para decidir o sucessor do impopular Iván Duque, que completará seu mandato de quatro anos em 7 de agosto, sem direito a ser reeleito.

"Queremos que os cidadãos se apresentem em massa hoje (...) o triunfo da democracia é também uma rejeição da violência", declarou o presidente Iván Duque em meio à abertura das urnas.

Há várias preocupações em jogo nestas eleições: o empobrecimento e o desemprego desencadeados pela pandemia, o aumento da violência que se seguiu ao acordo de paz com as agora extintas FARC - também alvo de ataques após seu desarmamento - e a insegurança nas grandes cidades.

Além disso, os ecos dos protestos maciços do ano passado, que foram duramente reprimidos e revelaram profunda agitação social, ainda reverberam na Colômbia.

Um congresso desacreditado

Dominado por forças de direita e partidos tradicionais, o Congresso é hoje a instituição mais desacreditada do país. Os escândalos de corrupção mergulharam na desaprovação: desde o ano passado, 86% dos colombianos tinham uma imagem desfavorável dessa instituição colombiana, de acordo com o instituto de pesquisas Invamer.

Apesar da desconfiança política, muitos cidadãos ainda esperam combater a corrupção nas urnas, como é o caso de Alma Lopez, que diz que este fenômeno "pode ser combatido votando com responsabilidade".

O Centro Democrático, o partido no poder e o mais votado pelo Senado em 2018, está exposto a punições nas urnas devido ao desempenho da Duque, cuja imagem negativa atinge hoje a marca de 70%.

Ao contrário das últimas eleições legislativas, desta vez a ala direita não tem seu maior eleitor: o ex-presidente Álvaro Uribe (2002-2010), o político colombiano mais influente deste século, que teve que renunciar ao Senado depois de obter o maior número de votos em 2018 devido a seus problemas com o sistema judiciário por suposta manipulação de testemunhas.

Avanço da esquerda

Diante do provável recuo do Uribismo, a coalizão de esquerda que apoia a Petro e as forças de centro e centro-esquerda poderia avançar. Com os resultados das consultas do partido, a disputa presidencial começará com seriedade. Até agora, a campanha tem girado em torno da Petro e de seu ambicioso plano de reforma.

Muito presente na praça pública e nas redes sociais, o senador, que perdeu a corrida contra Duque em 2018, eespera se encontrar com seus rivais neste domingo. Na centro-direita, o favorito é o ex-prefeito de Medellín Federico Gutiérrez (47), e na coalizão central as apostas são mais divididas entre o ex-governador Sergio Fajardo e o liberal Alejandro Gaviria.

A disputa presidencial é completada pelo ex-ministro Óscar Iván Zuluaga, do Centro Democrático, o independente Rodolfo Hernández e Ingrid Betancourt, a ex-refém das FARC.

Paz

Sob uma grande presença militar e policial, estas eleições têm a novidade de eleger 16 representantes das vítimas nas áreas rurais mais afetadas pelo conflito armado.

Aqueles que vencerem nas urnas ocuparão as cadeiras de paz transitórias que fazem parte do acordo de 2016 com as FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) desmanteladas.

O exército destacou cerca de 33.000 soldados perto da fronteira venezuelana e em outros pontos onde operam grupos armados.

Enquanto isso, o Comunes, o partido formado pelos ex-guerrilheiros, enfrenta seu próprio teste. Embora o acordo de paz lhes garanta 10 assentos até 2026, os ex-rebeldes estão concorrendo nestas eleições para avaliar sua aceitação após a decepção de quatro anos atrás, quando obtiveram apenas 0,3% dos votos.

