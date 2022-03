Argentina suspende exportação de farelo e óleo de soja

ASSOCIATED PRESS - Diego Giudice

A invasão russa da Ucrânia e as sanções ocidentais estão abalando os mercados de combustíveis e de commodities agrícolas, como trigo e soja. Nesse contexto, o governo argentino suspendeu temporariamente as exportações de soja. Uma decisão estratégica para aumentar a receita cambial, estimam especialistas.

Publicidade Leia mais

A guerra na Ucrânia está afetando em cheio as economias latino-americanas devido a dois fatores principais: a queda na produção de cereais e as sanções impostas à Rússia pela exportação de seus hidrocarbonetos. Ambos os pontos estão levando a um aumento nos preços e desestabilizando economias já combalidas, como a Argentina.

Quanto pesa a invasão russa da Ucrânia no mercado agrícola latino-americano e, em particular, no argentino? “Tem muito impacto porque tanto a Rússia quanto a Ucrânia são dois importantes fornecedores de grãos e oleaginosas”, explica analista Leonardo Piazza, diretor da consultoria financeira LP Consulting. “Como impacto dessa guerra, do ponto de vista de grãos e oleaginosas, os preços das commodities (produtos básicos) sobem”, completa.

“No caso da Argentina, do ponto de vista dos cereais, somos exportadores. A subida dos preços deverá, em princípio, favorecer a entrada de divisas”, antecipa Piazza, consultado pela RFI.

Nesse contexto, neste domingo (13), a Argentina, principal fornecedora mundial de farelo e óleo de soja, suspendeu as exportações desses produtos, considerados principais em sua pauta de exportações. A soja representou 30% das exportações argentinas, em 2021, contribuindo com cerca US$ 9.000 milhões em impostos de exportação.

Elevar impostos

Fontes do setor consideram que a suspensão temporária das exportações servirá para elevar os impostos sobre as vendas externas desses produtos de 31% para 33% e, assim, aumentar a arrecadação.

"É mais uma medida com um caráter fiscal, de arrecadação para a Argentina, do que limitação das exportações. Estimamos que um aumento de dois pontos (nas retenções de exportação) implicará uma arrecadação adicional de US$ 450 milhões, em 2022", disse o analista de mercado Dante Romano.

"O fechamento das exportações é feito para evitar que as empresas façam negócios antes da mudança tributária. Porém, deve durar pouco tempo e não deve afetar o mercado internacional", disse Romano.

Os embarques desses produtos já comercializados continuarão normalmente, uma vez que os procedimentos são realizados com um a dois meses de antecedência.

“O que o governo está buscando é suspender as exportações e depois aumentar automaticamente as retenções, que na Argentina são chamadas de retenções agrícolas, que são feitas ao exportador. Será assim com a soja, milho e trigo”, prevê Leonardo Piazza.

Impacto negativo da guerra na Ucrânia

No entanto, a guerra na Ucrânia também terá um impacto negativo na economia argentina. O conflito levará a um aumento geral dos preços em toda a América Latina devido ao aumento do preço da energia que é repassado aos custos de produção e transporte. E, segundo Leonardo Piazza, a Argentina está mais frágil diante desse próximo pico de inflação.

“Peru ou Brasil têm duas ferramentas: uma macroeconomia mais estabilizada e a inflação nesses países não passa de um dígito por ano. Nos demais países, esses aumentos de preços serão apenas um ajuste dos preços internos, mas se acomodarão rapidamente. Por outro lado, na Argentina, o piso mais alto agrava o problema da inflação. Prejudica mais a Argentina”, analisa Leonardo Piazza.

O governo argentino está estudando medidas para mitigar os aumentos de preços, como a recente criação de um fundo agroalimentar que procura dissociar os preços dos preços do mercado internacional.

(Com AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro