Putin reforçou influência da Rússia na América Latina, diz jornal francês

O presidente Jair Bolsonaro e o russo Vladimir Putin posaram para fotos durante declaração à imprensa após o encontro no Kremlin, em 16 de fevereiro de 2022. via REUTERS - SPUTNIK

Texto por: RFI 3 min

As relações da Rússia com países da América Latina são analisadas na edição de segunda-feira (18) do jornal francês Le Figaro. A desconfiança histórica da esquerda latino-americana em relação aos Estados Unidos favorece a crescente influência de Moscou na região, avalia o diário conservador. A reportagem, bastante detalhada, mostra que "se por um lado as relações energéticas, técnicas e militares são constantes, as trocas comerciais entre Moscou e a região são insignificantes".