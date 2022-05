Projeto contra aborto nos EUA é fruto de estratégia bem-sucedida de Trump, diz imprensa francesa

Defensores do direito ao aborto se reuniram espontaneamente na noite de segunda-feira, 2 de maio, em frente à Suprema Corte americana, em Washington. REUTERS - JONATHAN ERNST

Texto por: RFI 2 min

Milhares de pessoas se mobilizam nos Estados Unidos pelo direito de escolha das mulheres, após o vazamento do rascunho de uma decisão da Suprema Corte que poderia colocar fim à legalização do aborto em vários estados americanos. Para a imprensa francesa, o projeto é fruto de uma estratégia bem sucedida de conservadores religiosos, que contaram com a ajuda do ex-presidente Donald Trump, sobre um tema que divide o país.