Elon Musk, que visita o Brasil nesta sexta, nega abuso sexual contra aeromoça

O bilionário Elon Musk negou uma acusação de abuso sexual contra uma aeromoça, supostamente ocorrida há seis anos. O homem mais rico do mundo, que visita o Brasil nesta sexta-feira (20), teria pago US$ 250 mil para abafar o caso.

Segundo o site independente Insider, que publicou a notícia nesta quinta-feira (19), o grupo aerospacial Space X, de Musk, teria desembolsado a quantia em 2018, para que a mulher retirasse a queixa.

Segundo a denúncia, enquanto o bilionário recebia uma massagem durante uma viagem em um avião particular, ele teria exibido o seu pênis ereto, tocado nas coxas da aeromoça sem o seu consentimento e pedido uma relação sexual. Em troca, o bilionário teria oferecido um cavalo para ela.

A fonte da reportagem são emails e documentos sobre a negociação de um acordo financeiro e uma amiga da suposta vítima – que depois de ter relatado o ocorrido aos superiores, teria tido menos oportunidades de trabalho por ter recusado a investida do patrão.

Pelo Twitter – rede social que o dono da Tesla planeja comprar –, o empresário declarou que “as acusações são completamente falsas” e insinuou uma tentativa de complô.

“Esses ataques que me visam devem ser observados sob um prisma político – é a maneira (nojenta) deles fazerem isso habitualmente", disse Musk, de 50 anos. “Eu desafio essa mentirosa que diz que a amiga dela me viu ‘descoberto’: diga uma única coisa, não importa o quê (cicatriz, tatuagens…) que não seja conhecida do público”, reagiu o magnata, que tem cada vez mais se aproximado do Partido Republicano.

Nesta sexta-feira, o bilionário, cuja fortuna é estimada em US$ 220 bilhões, é aguardado em São Paulo, onde deve se reunir com o presidente Jair Bolsonaro e ministros do governo brasileiro. A informação foi confirmada por uma fonte da presidência que negocia com o empresário um projeto para levar a internet à Floresta Amazônica.

Nenhum detalhe sobre o encontro foi divulgado na agenda oficial. Segundo a imprensa brasileira, a reunião vai ocorrer no hotel Fasano Boa Vista, no interior do estado.

Bolsonaro havia dito mais cedo, em sua transmissão semanal nas redes sociais, que planejava um encontro "reservado" em São Paulo "com uma pessoa muito importante, que "é reconhecida no mundo todo e vem para cá oferecer ajuda à Amazônia".

O governo brasileiro anunciou em novembro que estava negociando um acordo para que a Space X viabilizasse internet via satélite na Floresta Amazônica e ajudasse a detectar o desmatamento ilegal.

