EUA: em novo ataque no país, homem invade hospital e mata pelo menos quatro pessoas

Um homem armado com um fusil e uma faca matou pelo menos quatro pessoas nesta quarta-feira (1) antes de se suicidar, dentro de um hospital em Tulsa, em Oklahoma, nos Estados Unidos.

"Podemos confirmar que quatro pessoas morreram no hospital St. Francis. Funcionários estão ainda evacuando o prédio", escreveu a polícia de Tulsa em sua conta oficial no Twitter, logo após o ataque. Mais cedo, o capitão da polícia Richard Meulenberg afirmou que agentes descreveram a cena do ataque como "catastrófica", com "várias" pessoas baleadas e "vários feridos".

Nesta manhã, o chefe-adjunto da corporação, Eric Dalgleish, confirmou o suicídio do atirador. A polícia interviu imediatamente depois de um telefonema. De acordo com a testemunha, um homem armado estava dentro do hospital Saint Francis, no centro da cidade.

Os policiais então procuraram o suspeito em todos os andares. De acordo com as primeiras informações, ele tem entre 35 e 40 anos. "Eu vi os helicópteros e ouvi vários barulhos", contou Elizabeth Buchner, 43 ans, que mora em uma casa atrás do prédio. "A reação da polícia foi rápida e forte", declarou.

UPDATE — we now have 5 dead, including the shooter, in the active shooter situation at the Natalie Building on the St. Francis Hospital Campus. — Tulsa Police (@TulsaPolice) June 2, 2022

O drama aconteceu poucas horas após o funeral, em Uvalde no Texas, das 21 vítimas de um ataque a uma escola da cidade na semana passada, que matou 19 crianças e chocou o país.

Série de ataques

O governo de Joe Biden, ao ser informado sobre o tiroteio, ofereceu apoio às autoridades locais, em um comunicado divulgado pela Casa Branca. O incidente é o último de uma série de ataques mortais perpetrados por homens armados no último mês nos Estados Unidos.

REUTERS - MICHAEL NOBLE

Em 14 de maio, um homem matou 10 pessoas - a maioria delas negras - em um supermercado em Buffalo, New York. O atirador sobreviveu e está enfrentando acusações na Justiça. Dez dias depois, um jovem com um fuzil AR-15 invadiu uma escola em Uvalde, Texas, e assassinou 19 crianças e duas professoras, até ser abatido por policiais.

O controle do acesso a armas de fogo enfrenta resistência nos Estados Unidos, principalmente por parte dos republicanos e de alguns estados rurais democratas. Mas Biden, que visitou Uvalde no fim de semana, se comprometeu a "seguir pressionando" por uma reforma.

(Com informações da AFP)

