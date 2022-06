Biden quer abordar eleições e mudanças climáticas em reunião bilateral com Bolsonaro

O Presidente dos Estados Unidos Joe Biden fala durante a cerimônia de abertura da 9ª Cúpula das Américas no Centro de Convenções de Los Angeles, Califórnia, em 8 de junho de 2022.

Joe Biden discursou nesta quarta-feira, em Los Angeles, na abertura do encontro dos chefes de estado na Cúpula das Américas. Vários presidentes já estão na cidade e o brasileiro Jair Bolsonaro está a caminho. Hoje também acontece a primeira reunião entre os presidentes brasileiro e americano desde que Biden tomou posse em janeiro de 2021.

Cleide Klock, correspondente da RFI na Califórnia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, abriu o discurso falando sobre a importância de "promover e defender a democracia", que esse deve ser o compromisso dos líderes, pois ela " é essencial para o futuro das Américas".

Biden ainda falou de outros assuntos que devem ser discutidos nos encontros dos próximos dois dias nas plenárias com os outros 22 presidentes presentes, como mudanças climáticas, crise alimentar e imigração. Reafirmou que a intenção é na sexta-feira (10), assinar a Declaração de Los Angeles para encaminhar os futuros passos das políticas e alianças para frear a imigração ilegal na fronteira americana.

Nesta quinta-feira às duas da tarde, horário de Los Angeles, (18h em Brasília) acontece a primeira reunião com todos os presidentes e na sequência será a bilateral de Biden com Jair Bolsonaro.

O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, conversou com jornalistas, nesta quarta, e falou que Biden pretende falar com Bolsonaro sobre "eleições livres, transparentes e democráticas", relacionando ao pleito de outubro no Brasil e também sobre mudanças climática para avançar "na relação entre Brasil e EUA, especialmente em ações tangíveis para proteger a Amazônia".

Lembrando que Bolsonaro foi enfático em dizer que só aceitou o convite para vir para a Cúpula se não fosse cobrado pelo presidente americano. Mas ao mesmo tempo, Biden está sendo pressionado por ativistas e políticos para levantar essas questões.

