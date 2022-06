"Chegou a hora da verdade", afirma imprensa francesa sobre investigação de ataque ao Capitólio

A Comissão Parlamentar de Inquérito constituída na Câmara de Representantes dos Estados Unidos para investigar a invasão do Capitólio, que aconteceu em 6 de janeiro de 2021 por simpatizantes de Donald Trump, apresentará nesta quinta-feira (9) suas primeiras conclusões. O assunto é tratado com destaque pela imprensa francesa. "Os americanos foram convocados para assistir, em horário nobre na TV, a um espetáculo que pode ter consequências dramáticas", afirma o jornal Le Monde.

As cenas de violência que chocaram o mundo, com partidários do ex-presidente Donald Trump tentando impedir a confirmação dos votos do colégio eleitoral que deram vitória a Joe Biden nas eleições de novembro de 2020, entraram para a história da América. Após quase 500 dias de investigações, e tentativas de inviabilizar o trabalho dos deputados, um dos membros da comissão especial promete fazer revelações explosivas, assinala o jornal Libération. A principal expectativa da imprensa é saber se Trump sairá comprometido do caso.

O canal ultraconservador Fox News não irá transmitir esta sessão histórica, relata Le Monde, "um sinal do quanto ainda falta para os americanos chegarem a um consenso nacional" sobre a gravidade do ocorrido naquele momento.

Centenas de pessoas continuam sendo procuradas pelo FBI por participação no ataque ao Congresso dos EUA, informa o Libération. O Departamento Federal de Justiça já abriu mais de 800 processos e pronunciou centenas de condenações, com penas de até cinco anos de prisão, de acordo com a publicação francesa.

Mas esta foi apenas uma primeira etapa antes do anúncio de outras sentenças pesadas que ameaçam cerca de 15 membros de duas organizações extremistas – Oath Keepers e Proud Boys –, recentemente agraciados com a rara acusação de 'conspiração sediciosa', conta o Libé. De acordo com o veículo, outras pessoas, não necessariamente militantes de grupos neofascistas, mas do círculo próximo de Trump, podem ser objeto de acusações semelhantes, se for comprovado que planejaram e financiaram a insurreição contra a vitória dos democratas.

Depoimentos da família Trump

Le Monde informa que a audiência desta quinta-feira é a primeira de uma série de seis sessões, que vão acontecer durante todo o mês de junho. Os integrantes da comissão irão apresentar trechos de vídeos com os depoimentos de Ivanka Trump, filha do ex-presidente, e de seu marido, Jared Kushner, assim como de ex-conselheiros de Trump.

No decorrer deste ano, que foi apimentado com vazamentos na imprensa, recorda o vespertino francês, os nove parlamentares da comissão, entre eles dois republicanos, ouviram quase mil testemunhas e pessoas envolvidas no ataque ao Capitólio. Quase 20 mil peças materiais foram reunidas, desde mensagens de texto até notas produzidas na Casa Branca.

"Tudo isso delineia os contornos de uma tentativa de golpe de Estado que abalou a democracia americana", escreve o diário francês. "Uma conspiração muito ampla e bem organizada", nas palavras da deputada republicana Liz Cheney, vice-presidente da comissão.

