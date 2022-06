Escalada de violência no Haiti: gangue ataca micro-ônibus e sequestra 38 pessoas

Gangues haitianas erguem barricadas nas regiões que controlam (imagem ilustrativa) AP - Odelyn Joseph

Uma das principais gangues do Haiti desviou dois micro-ônibus nesta sexta-feira (10) em Porto Príncipe e sequestrou os motoristas e todos os passageiros. Segundo as Nações Unidas, apenas no mês de maio o país caribenho registrou pelo menos 200 sequestros, a maioria deles na capital.