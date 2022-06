Ex-empregada doméstica e ativista premiada: quem é a 1ª vice-presidente negra da Colômbia

A Colômbia elegeu um presidente de esquerda pela primeira vez em sua história, Gustavo Petro. Mas a chegada de sua vice ao poder também será um marco: Francia Marquez é uma ativista ambiental de origem rural. Em um país dilacerado pela desigualdade social, ela é a primeira mulher negra a chegar à alta cúpula do governo.

Publicidade Leia mais

Em poucos meses, ela se tornou o ícone de toda uma geração, especialmente dos afrodescendentes que representam mais de 9% da população na Colômbia. "Sou sua vice-presidente", declarou com orgulho Francia Marquez em seu primeiro discurso, na noite da vitória.

Mãe solteira aos 16 anos de idade, esta ex-empregada doméstica vem de uma pequena aldeia desfavorecida no sudoeste da Colômbia. Hoje ela carrega as esperanças daqueles que foram esquecidos pela política colombiana.

"Após 214 anos, obtivemos enfim um governo do povo, um governo do povo com mãos calejadas, um governo do povo comum, um governo daqueles que não são nada", exultou Marquez.

Aos 40 anos, Francia Marquez ainda não havia exercido nenhum cargo eletivo. Ela deve seu reconhecimento a seu ativismo ambiental e feminista, que a levou a estudar Direito na universidade.

Tentativa de assassinato

Em seu departamento de Cauca, flagelado pela violência, ela se tornou a face da luta contra a mineração ilegal, o desmatamento e a contaminação das águas por mercúrio.

A luta lhe valeu o Prêmio Goldman, apelidado de Prêmio Nobel do Meio Ambiente, mas também constantes ameaças de morte. Em 2019, ela foi alvo de uma tentativa de assassinato que fracassou.

Em um incisivo discurso no domingo (19), Francia Marquez lembrou que queria lutar contra o racismo estrutural, os direitos LGBTQIA+, mas também trabalhar para a "reconciliação" do país.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro