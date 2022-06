Argentina quer ser a voz da América Latina na Cúpula do G7 e a substituta da Rússia em energia e alimentos

Áudio 01:24

Da esquerda, Cyril Ramaphosa, Presidente da África do Sul, Alberto Angel Fernández, Presidente da Argentina, Markus Soder (CSU), Ministro-Presidente da Baviera, Narendra Modi, Primeiro Ministro indiano e Macky Sall, Presidente do Senegal em Munique, Berlim, domingo, 26 de junho de 2022. AP - Tobias Hase

Texto por: Márcio Resende 5 min

Na sua participação na reunião de Cúpula do G7 nesta segunda-feira (27), o presidente argentino, Alberto Fernández, quer ser o porta-voz da América Latina contra a guerra que "acontece no Norte, mas afeta o Sul" e quer instalar a Argentina como substituta do gás russo para a Europa e de alimentos ao mundo. Para isso, vai pedir às maiores economias globais que invistam na Argentina como um fornecedor estável e confiável.