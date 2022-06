EUA: corpos de 46 migrantes são descobertos dentro de caminhão no Texas

Os cadáveres de 46 migrantes foram descobertos dentro de um caminhão na cidade de San Antonio, no estado americano do Texas, na segunda-feira (27). Segundo as autoridades, três pessoas foram presas e estão sendo interrogadas.

Publicidade Leia mais

Segundo o chefe dos bombeiros da cidade, Charles Hood, o calor intenso pode ter provocado a morte das pessoas, transportadas na carroceria do caminhão. "Os pacientes que vimos estavam queimando, sofrendo e exaustos devido ao calor. Não havia água no caminhão", afirmou.

As temperaturas chegaram perto dos 40°C na segunda-feira em San Antonio. Hood ressaltou que 16 pessoas – 12 adultos e quatro crianças – foram resgatadas com vida "conscientes" e levadas a hospitais da região. Ao menos dois sobreviventes são guatemaltecos. Até o momento, as autoridades não revelaram as nacionalidades dos demais migrantes.

O caminhão foi descoberto por uma pessoa que trabalhava perto de onde o veículo estava estacionado. "Ele ouviu pedidos de socorro" e se aproximou para saber do que se tratava, indicou o chefe da polícia local, William McManus.

Segundo McManus, três indivíduos foram presos, mas "não se sabe se eles têm ou não relação com o caso". As investigações estão sendo realizadas pelo Ministério da Segurança Interior dos Estados Unidos.

"Tragédia humana"

"Enfrentamos uma horrível tragédia humana", declarou o prefeito de San Antonio, Ron Nirenberg, na noite de segunda-feira. "Esperamos que as pessoas responsáveis por ter submetido as pessoas a tais condições desumanas recebam as piores penas previstas por lei", completou.

No Twitter, o ministro mexicano das Relações Exteriores, Marcelo Ebrard, lamentou o incidente e indicou que o drama foi "provavelmente" causado por traficantes. O cônsul-geral do México no local não confirmou se havia mexicanos entre os passageiros, mas indicou nas redes sociais que fornecerá toda a assistência aos cidadãos do país.

Já o governador do Texas, Greg Abbott, culpou o presidente americano, Joe Biden, pela tragédia. "Essas mortes são resultado de sua política mortal de abertura das fronteiras", afirmou.

As viagens de clandestinos ao país aumentaram após a eleição do democrata. Desde sua chegada ao poder, ele passou o gerenciamento da questão migratória para sua vice, Kamala Harris.

Ponto de passagem de migrantes

San Antonio está localizada a cerca de 240 quilômetros da fronteira com o México, o que faz da localidade um ponto de passagem para entradas ilegais nos Estados Unidos.

A tragédia é uma das piores envolvendo migrantes nos últimos anos e ocorre após um drama similar nesta mesma cidade, em 2017, quando dez pessoas foram encontradas mortas na carroceria de um caminhão. Na época, os serviços de imigração indicaram que a temperatura dentro do veículo pode ter subido até 65°C.

O motorista alegou que não sabia que havia uma centena de pessoas a bordo. No último 28 de abril, ele foi condenado à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro