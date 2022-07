Ataque a tiros durante desfile do Quatro de Julho nos EUA provoca mortes e dezenas de feridos

Um atirador abriu fogo durante um desfile em comemoração ao 4 de julho, dia da Independência norte-americana, em Illinois. Ao menos seis pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas, segundo a prefeitura local.

Com informações de David Thomson, correspondente da RFI

O ataque aconteceu em Highland Park, cidade a cerca de 40 quilômetros de Chicago, cerca de dez minutos após o início do desfile. Do alto de um imóvel, o atirador abriu fogo por volta das 10h (horário local) contra a multidão reunida para comemorar a maior festa nacional dos Estados Unidos.

As primeiras imagens amadoras divulgadas mostram o pânico da multidão após os primeiros tiros. Os espectadores correm para buscar abrigo, deixando para trás carrinhos de bebê, cadeiras e marcas de sangue no solo.

Ao menos seis pessoas foram mortas e 24 pessoas foram hospitalizadas, segundo as autoridades locais. O atirador conseguiu fugir do local e, por volta das 13h (horário local), ainda era procurado pela polícia.

Des tirs lors d’un défilé du 4 juillet à Chicago. Pas de bilan pour le moment mais des témoins sur place parlent de blessés pic.twitter.com/coimfiFrlJ — Axel Monnier (@AxelMonnier) July 4, 2022

Segundo a polícia, o atirador é um homem branco entre 18 e 20 anos com cabelos escuros, que pode estar armado e é considerado perigoso.

Equipes de polícia local e estadual e o FBI foram chamadas para ajudar nas busca ao atirador.

As autoridades pediram aos habitantes da região para ficarem em casa e todas as comemorações da cidade foram canceladas.

40 mil mortos por arma de fogo

Após o tiroteio, a prefeita de Highland Park, Nancy Rotering, lamentou a tragédia.

"Em um dia em que nos reunimos para celebrar a comunidade e a liberdade, em vez disso, estamos lamentando a trágica perda de vidas e lutando contra o terror que nos foi trazido", disse ela.

O atentado acontece em um momento em que o debate sobre o controle de armas voltou ao Congresso dos Estados Unidos. As armas de fogo causam aproximadamente 40.000 mortes por ano no país, de acordo com o site Gun Violence Archive.

Em maio, dois massacres vitimaram cerca de 30 pessoas. O primeiro foi um ataque contra a comunidade negra que aconteceu em um supermercado do estado de Nova York, e causou dez vítimas. O segundo provocou 21 mortes em uma escola primária do Texas.

(Com informações da AFP)

