Haiti: "Um ano depois, os assassinos do meu marido continuam livres”, diz viúva do presidente Jovenel Moise

Martine Moise, ex-primeira-dama do Haiti, durante funeral do marido, Jovenel Moise, em 23 de julho de 2021. Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Texto por: RFI 3 min

Há exatamente um ano, em 7 de julho de 2021, o Haiti acordava com a notícia de que seu presidente, Jovenel Moise, havia sido assassinado em sua casa por um comando armado. Um ano depois, as investigações estão estagnadas, os mandantes e os motivos do crime permanecem desconhecidos, e o clima político no país continua se deteriorando. Em entrevista exclusiva à RFI, Martine Moise, viúva do chefe de Estado, reclama da falta de ação da justiça no país.