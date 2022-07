Como o Panamá passou de um crescimento promissor à beira de um abismo social?

Protestos em frente à Assembleia Nacional, no Panamá, em 13 de julho de 2022. AP - Arnulfo Franco

Texto por: RFI 2 min

A crise social no Panamá não explodiu apenas com o aumento dos preços dos combustíveis. Ela é o resultado de anos de desigualdade econômica e de descaso do governo de uma parte da população. Esta é a análise de Harry Brown, diretor do Centro Internacional de Estudos Políticos e Sociais do Panamá.