EUA: deputados aprovam projeto para proteger casamento gay, apoiado pela maioria dos americanos

Manifestantes protestam em frente ao Capitólio em junho pelos direitos da comunidade LGBTQ+. AP - Jose Luis Magana

Texto por: RFI 2 min

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou, nesta terça-feira (19), um projeto de lei que visa proteger o casamento gay no país. O texto, adotado por 267 votos a favor e 157 contra, protege o direito em nível federal e garante a validade do casamento realizado em estados que autorizam a união entre pessoas do mesmo sexo.