EUA: Piores inundações do Kentucky deixam pelo menos 25 mortos

Imóveis inundados no condado de Breathitt, no estado americano de Kentucky, em 29 de julho de 2022.

O número de mortos pelas inundações devastadoras em Kentucky subiu para 25 e deve aumentar ainda mais, declarou o governador deste estado dos Estados Unidos neste sábado (30), enquanto os serviços de emergência e os moradores continuam procurando por sobreviventes.

Publicidade Leia mais

"Temos 25 mortos confirmados", afirmou Andy Beshear em entrevista coletiva. "Este balanço continuará a subir." “Infelizmente, acredito que vamos encontrar corpos por semanas”, acrescentou o governador democrata, quando chuvas torrenciais atingiram o leste deste estado rural durante a noite de quarta (27) para quinta-feira (28), transformando algumas estradas em rios, obrigando os moradores a subirem nos telhados de suas casas enquanto esperavam por ajuda.

Beshear especificou ainda que quatro crianças morreram nas inundações e não seis como relatado anteriormente. De acordo com o jornal local Lexington Herald Leader, as vítimas são quatro irmãos, com idades entre um ano e meio e oito anos, que foram arrastados pelas águas enquanto se refugiavam no topo de uma árvore com os pais.

Update: By 12:30 p.m. Friday, the bodies of all four children had been recovered from the Knott County community of Montgomery, a relative said. https://t.co/LvJarhMvpD — Lexington Herald-Leader (@heraldleader) July 29, 2022

Algumas áreas do Kentucky receberam cerca de 20 centímetros de chuva em 24 horas e, em certos lugares, as águas dos rios rapidamente subiram muitos metros, acabando por saírem de seus leitos.

Estado de "desastre natural"

O governador também observou que é difícil estimar o número de desaparecidos, porque os serviços de telefonia móvel não estão mais funcionando nas áreas mais afetadas e as pessoas que escaparam das chuvas torrenciais não podem tranquilizar suas famílias.

O presidente Joe Biden declarou estado de "desastre natural" e liberou reforços federais para apoiar as áreas afetadas pelas "tempestades, inundações e deslizamentos de terra".

Os reservistas da Guarda Nacional americana realizaram 650 resgates de helicóptero desde quarta-feira, enquanto os serviços de segurança do Estado realizaram outros 750 de barco, informou Beshear, que enfatizou que as operações foram "extremamente estressantes e difíceis" para os salva-vidas. Quinze centros de acolhimento foram abertos em escolas, igrejas e parques naturais.

Pelo menos neste sábado, parou de chover na região, mas fortes precipitações são aguardadas para este domingo (31), o que pode representar novos problemas logísticos para as equipes de resgate que têm dificuldade em chegar às vítimas porque muitas estradas estão obstruídas, as pontes estão inutilizáveis ​​e o nível da água ainda está muito alto.

"Nosso problema será no domingo", confirmou Beshear à CNN. "Vai começar a chover novamente e, ainda que não sejam chuvas históricas, será difícil." Além disso, a previsão é de tempo quente para a próxima semana e milhares de casas estão sem eletricidade, portanto, sem ar condicionado e também sem água potável. As autoridades estão se preparando para instalar "centros de resfriamento" com geradores portáteis para os mais vulneráveis ​​e para distribuir água.

Lição

Essas inundações são as manifestações mais recentes de eventos climáticos extremos que estão se tornando mais frequentes com o aquecimento global induzido pelo homem. Em dezembro, dezenas de tornados violentos devastaram cinco estados no centro dos Estados Unidos, principalmente no oeste de Kentucky, e mataram pelo menos 83 pessoas.

Paradoxalmente, esses tornados ajudaram Kentucky a se preparar melhor para desastres naturais, observou o governador. “Aprendemos muitas lições no oeste do Kentucky com aqueles tornados devastadores de sete meses atrás”, declarou ele. Caravanas que haviam realocado temporariamente vítimas de tornados no inverno passado também foram enviadas para o leste do Estado, onde devem chegar rapidamente.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro