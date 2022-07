Chile: a um mês do referendo, texto da nova Constituição é vendido “como água”

Uma mulher lê a nova Constituição chilena durante uma manifestação a favor de sua adoção nos subúrbios de Santiago em 23 de julho de 2022. AP - Esteban Felix

Texto por: RFI 2 min

No Chile, o texto da nova Constituição já vendeu dezenas de milhares de exemplares, como nunca visto. A pouco mais de um mês do referendo "a favor de" ou "contra" a nova Constituição, muitos chilenos buscam o “livrinho azul” e seus 388 artigos legais. Com isso, as editoras reimprimem o texto às centenas, para a alegria dos vendedores ambulantes.