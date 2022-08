Pacote de Biden de US$ 430 bi representa maior investimento climático da história dos EUA

A adoção do plano de investimento de Joe Biden dedicado ao clima e à Saúde pelo Congresso dos Estados Unidos, nesta sexta-feira (12), representa mais que uma vitória política para o presidente a três meses das eleições de meio de mandato. O texto, comemorado pelas associações de luta contra a mudança climática, inclui US$ 370 bilhões para o meio ambiente e outros US$ 64 bilhões para a Saúde, e pretende orientar o país no cumprimento das metas de redução de gases de efeito estufa.

O projeto, de mais de US$ 430 bilhões, foi aprovado pela Câmara após votação no Senado, no último domingo (7). O presidente norte-americano, que deve sancionar a medida na próxima semana, comemorou a aprovação. Em mensagem no Twitter, Biden afirmou: "Hoje o povo americano venceu. Os interesses particulares perderam". Ainda em postagem na rede social, ele destacou que, com a aprovação do projeto, "as famílias verão preços mais baixos de medicamentos prescritos, custos de saúde e de energia mais baixos".

Today, the American people won. Special interests lost.



With the passage of the Inflation Reduction Act in the House, families will see lower prescription drug prices, lower health care costs, and lower energy costs. I look forward to signing it into law next week. — President Biden (@POTUS) August 12, 2022

Batizado como "Lei de Redução da Inflação", o projeto prevê diminuir o déficit público com um novo imposto mínimo de 15% para todas as empresas cujos lucros superam US$ 1 bilhão. Os republicanos criticaram o que chamam de um aumento desnecessário dos gastos públicos. O ex-presidente Donald Trump usou sua rede Truth Social para chamar todos os republicanos a se pronunciarem contra a medida.

Foco no clima

Joe Biden chegou ao poder com grandes planos de reforma. Inicialmente, propôs um plano de investimento ainda maior, mas os democratas foram forçados a reduzir suas ambições para satisfazer principalmente o senador Joe Manchin, da Virgínia Ocidental, um estado conhecido por suas minas de carvão. Seu apoio foi essencial por causa da tímida maioria democrata no Senado. Ainda assim, este continua a ser o maior investimento climático já feito nos Estados Unidos.

O projeto deve permitir que o país cumpra sua meta de reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 40% até 2030. A meta estabelecida por Joe Biden é uma redução de pelo menos 50% até esta data, mas outras medidas, em particular regulatórias, podem preencher parcialmente a lacuna, de acordo com especialistas. "Seria muito difícil exagerar a importância deste projeto de lei", declarou Dan Lashof, diretor do Instituto de Recursos Mundiais, nesta semana. "Ao criar incentivos muito fortes para investir em energia solar e eólica, isso praticamente esgotará o mercado de eletricidade a carvão na próxima década", destacou.

Com a reforma, um americano receberá até US$ 7,5 mil em créditos fiscais para a compra de um carro elétrico, e a instalação de painéis solares em telhados será subsidiada em 30%. Também estão previstos investimentos para o desenvolvimento de técnicas de captura de CO2, o cuidado com as florestas e a reforma de casas para famílias com menos recursos.

Bilhões de dólares em créditos tributários também serão oferecidos às indústrias mais poluentes para ajudá-las na transição energética, medida muito criticada pela esquerda do partido, que apesar de tudo teve que aceitá-la.

Medicamentos mais baratos

A segunda parte mais importante do plano de investimento corrige as enormes desigualdades no acesso aos cuidados com a saúde nos Estados Unidos, por meio da redução do preço dos medicamentos. O Medicare, sistema público de saúde destinado, entre outros, aos maiores de 65 anos, poderá pela primeira vez negociar diretamente os preços de alguns medicamentos com os laboratórios farmacêuticos para reduzi-los. Também deve garantir aos idosos que não paguem mais de US$ 2 mil por ano em remédios, a partir de 2025.

Medicamentos mais baratos ajudam a comunidade latina em particular, especialmente aqueles que são dependentes de insulina. De acordo com o Departamento de Saúde americano, em 2018 os hispânicos eram 1,3 vezes mais propensos do que os brancos não hispânicos a morrer de diabetes.

O projeto também prevê prorrogar as garantias do Affordable Care Act, mais conhecido como Obamacare, que destina subsídios para ajudar as famílias a pagar por atendimento médico.

(Com informações da AFP)

