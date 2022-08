Venezuela é uma das sedes das Olimpíadas da Guerra, o Army Games

Militares da Venezuela participam do Army Games 2019 em Kaliningrado, na Rússia. @Reuters

Texto por: Elianah Jorge 2 min

Pela primeira vez, a Venezuela é uma das sedes do Army Games, competição criada em 2015 pelo Ministério de Defesa da Rússia. Também conhecida como as Olimpíadas da Guerra, devido ao caráter militar do evento, a competição começa neste sábado (13) e vai até o dia 27 de agosto. De acordo com analistas, ao sediar este evento a Venezuela demonstra estar apoiada por países militarizados, sancionados e contrários aos Estados Unidos.