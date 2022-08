Nicarágua: "bispo contrário ao regime de Ortega pode ser levado a exílio ou prisão"

Rolando Álvarez, bispo de Matagalpa, participa de uma coletiva de imprensa sobre o acordo da Igreja Católica para atuar como "mediador e testemunha" em um diálogo nacional entre membros da sociedade civil e o governo em Manágua, Nicarágua, em 3 de maio de 2018. AP - Moises Castillo

Texto por: RFI 2 min

O bispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, crítico do regime do presidente nicaraguense Daniel Ortega, foi detido pela polícia no mais recente episódio do confronto entre a Igreja Católica e o governo. A polícia invadiu a cúria daquela cidade do norte do país, onde Álvarez estava sitiado por duas semanas, e o transferiu para Manágua.