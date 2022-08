EUA: seca extrema revela pegadas de dinossauros em leito de rio no Texas

Imagem ilustrativa de um grande dinossauro herbívoro que viveu no final do período Jurássico (150 milhões de anos atrás). © Getty Images Science Photo Libra - ROGER HARRIS/SCIENCE PHOTO LIBRA

Texto por: RFI 1 min

A seca extrema nos Estados Unidos fez com que pegadas de dinossauros, que provavelmente têm cerca de 113 milhões de anos, aparecessem no leito de um rio quase sem água, informou um funcionário de um parque no Texas, na terça-feira (23).