Varíola dos macacos: vacinas para América Latina serão distribuídas pela OMS em setembro

Um farmacêutico administra uma dose de Imvanex, a vacina contra a varíola dos macacos, em Lille, na França, em 10 de agosto de 2022. © François Lo Presti / AFP

Texto por: RFI 1 min

O laboratório dinamarquês que produz a única vacina autorizada contra a varíola dos macacos anunciou nesta quarta-feira (24) um acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), para facilitar sua distribuição na América Latina e no Caribe. "As entregas começarão em setembro", indicou o laboratório Bavarian Nordic.