Ataque com faca deixa mortos em comunidade indígena no Canadá; suspeitos continuam foragidos

Pelo menos dez pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após serem esfaqueadas por dois homens no Canadá, neste domingo (3). O ataque aconteceu por volta das 5h40 na comunidade indígena de James Smith Cree Nation e na cidade vizinha de Weldon, duas localidades isoladas da província de Saskatchewan, no centro do país. A polícia ainda procura os suspeitos e organizou várias blitze em três províncias vizinhas na tentativa de capturá-los, mas eles ainda continuam foragidos.

Segundo a comissária adjunta da polícia canadense, Rhonda Blackmore, pelo menos 15 pessoas já foram transportadas para diferentes hospitais da região. Três helicópteros foram enviados de Saskatoon e Regina para o local do ataque, com o objetivo de ajudar no transporte das vítimas. Muitos feridos também foram levados por ambulâncias para hospitais em cidades próximas. A comunidade de James Smith Cree Nation, de 2.500 habitantes, decretou estado de emergência. As autoridades de Saskatchewan pediram aos moradores que ficassem em casa, por segurança.

De acordo com as autoridades sanitárias de Saskatchewan, muitos pacientes estão em estado crítico. Segundo a correspondente da RFI no Quebec, Pascale Guéricolas, o ataque aconteceu no domingo pela manhã. Os moradores da reserva indígena James Cree Smith, conta, acordaram com o som de sirenes da polícia. Os suspeitos foram identificados como Damien Sanderson e Myles Sanderson, de 30 e 31 anos. Eles teriam fugido em um um carro da marca Nissan Rogue, de cor preta.

Autoridades se mobilizam para deter suspeitos

No final da manhã de domingo, os dois homens foram vistos no centro de Regina, a 300 quilômetros do local do ataque e onde acontecia um jogo de futebol. A polícia reforçou a segurança em torno do estádio, mas os suspeitos conseguiram fugir. As autoridades das três províncias colaboram para detê-los, mas eles continuavam foragidos nesta segunda-feira (5).

A polícia pediu, durante a coletiva de imprensa, que os habitantes continuassem "vigilantes". De acordo com os investigadores, algumas das vítimas foram escolhidas e outras foram esfaqueadas a esmo.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, condenou o ataque em uma mensagem no Twitter e disse que "pensa naqueles que perderam um ente querido ou ficaram feridos." O chefe de governo da província, Scott Moe, disse "não ter palavras para descrever a dor e a perda causadas por uma violência totalmente sem sentido."

Please read my full statement on the attacks in Saskatchewan: https://t.co/YEYHR6utxo — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 5, 2022

Ataques se tornam frequentes

Ataques deste tipo vêm ocorrendo com uma certa frequência no Canadá. Em abril de 2020, um atirador vestido de policial matou 22 pessoas na Nova Escócia. Em janeiro de 2017, seis pessoas morreram e cinco ficaram feridas em ataques que visaram uma mesquita no Québec. Em 2018, o motorista de uma caminhonete atropelou vários pedestres em Toronto, deixando dez mortos e 16 feridos.

(RFI e AFP)

