Biden diz que epidemia de Covid-19 acabou e é evasivo sobre disputar reeleição

O presidente americano, Joe Biden, disse que a pandemia de Covid-19 terminou nos Estados Unidos. A declaração foi dada ao programa "60 Minutos" da CBS, transmitido neste domingo (18). Durante a conversa, o presidente americano também fez alertas à China e Rússia e expressou otimismo sobre a recuperação econômica do país, mas surpreendeu ao ser evasivo sobre a possibilidade de disputar a reeleição.

Publicidade Leia mais

"Ainda temos um problema com a Covid e estamos muito envolvidos nisso. Mas a pandemia acabou. Se prestarem atenção, ninguém mais usa máscaras. Todo mundo parece estar bem, em forma. Acredito que as coisas estejam mudando", observou. Biden pediu ao Congresso, há algumas semanas, bilhões de dólares em financiamento para manter seus programas de testes e vacinação, diante do risco de uma nova onda no outono. O presidente americano testou positivo para a doença em julho.

Na mesma entrevista, Biden surpreendeu ao não confirmar as afirmações da Casa Branca de que certamente disputará as eleições de 2024. Biden, que fará 80 anos em novembro, disse ao entrevistador Scott Pelley que "tem a intenção" de disputar a reeleição. "Mas é só uma intenção, ainda vou ver", afirmou.

Questionado sobre o fato de já ter uma certa idade, Biden reagiu: "estou em muito boa forma, não?". Sobre o fato de ser qualificado para o cargo, o presidente americano limitou-se a dizer "me observe" e argumentou que deve ser julgado por seus atos. Ele admitiu que seus baixos índices de aprovação mostram que o país está em "um momento realmente difícil".

Ao analisar a situação da maior economia do mundo, Biden se mostrou otimista e disse que o governo controlará a inflação, o principal motivo para seus baixos índices de aprovação. Por esse mesmo motivo, os republicanos acreditam que podem assumir o controle do Congresso nas eleições de meio de mandato, em novembro.

Membros do Congresso americano chegam a Taïwan, em 14 de agosto, após a passagem de Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. © Taiwan Ministry of Foreign Affairs via AP

Defesa de Taiwan

Perguntado em outro momento se as tropas americanas defenderiam Taiwan caso houvesse invasão da China, Biden disse, "sim", em caso de "um ataque sem precedentes". A China criticou a afirmação do presidente americano sobre Taiwan. "É uma violação grave do importante compromisso dos Estados Unidos de não apoiar a independência de Taiwan. Isto envia uma mensagem de apoio às forças separatistas de Taiwan", declarou Mao Ning, porta-voz do ministério chinês das Relações Exteriores.

Washington cortou as relações diplomáticas formais com Taiwan em 1979, passando a reconhecer Pequim como o único representante da China, que depois se tornou um importante parceiro comercial. Mas, ao mesmo tempo, os Estados Unidos mantiveram um papel decisivo de apoio a Taiwan.

De acordo com uma lei aprovada pelo Congresso, os Estados Unidos são obrigados a vender a Taiwan equipamentos militares para garantir sua defesa contra as forças armadas de Pequim. No entanto, Washington mantém o que chama oficialmente de "ambiguidade estratégica" sobre uma possível intervenção militar. Essa política é concebida tanto para evitar uma invasão chinesa quanto para dissuadir Taiwan de provocar Pequim, declarando-se independente.

Quando perguntado se a última declaração de Biden significava uma mudança sobre esta "ambiguidade estratégica", um porta-voz da Casa Branca declarou: "o presidente disse isso antes, inclusive em Tóquio no começo do ano. Também deixou claro na ocasião que nossa política sobre Taiwan não mudou. Isso continua sendo o correto".

O presidente americano Joe Biden assina a ratificação, pelos Estados Unidos, das adesões da Suécia e da Finlândia à OTAN, após a invasão da Ucrânia. © AFP

Ucrânia

Na entrevista, Biden também disse que se o presidente russo, Vladimir Putin, utilizar armas nucleares ou outras não convencionais contra a Ucrânia, a resposta dos Estados Unidos será "relevante". Biden elogiou os ucranianos por sua luta contra a invasão. "Estão derrotando a Rússia", afirmou. Ao ser questionado sobre como definir a vitória de Kiev, ele respondeu que "vencer a guerra na Ucrânia é retirar as tropas russas da Ucrânia", insistiu. Mas com a magnitude do sofrimento humano e a destruição infligida ao resistir ao ataque russo, "é muito difícil considerar isto como uma vitória", afirmou.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro