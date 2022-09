Com referendo sobre casamento gay, governo cubano "quer limpar homofobia histórica”

Membros da comunidade LGBT no Dia Internacional Contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, em Pinar Del Río, Cuba, em 17 de maio de 2018. AP - Desmond Boylan

Texto por: RFI 2 min

O novo Código das Famílias que será votado em Cuba, no próximo domingo (25) em um referendo, prevê a legalização do casamento gay e a adoção por casais do mesmo sexo, além de reconhecer a barriga de aluguel e a multiparentalidade, entre outros direitos.