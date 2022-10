Após devastar Flórida, furacão Ian perde força e atinge Carolina do Sul

Moradores observam estragos após chegada do furacão Ian em Fort Myers, nesta sexta-feira

Convertido em tempestade pós-tropical, o furacão Ian atingiu nesta sexta-feira (30) o estado americano da Carolina do Sul, provocando fortes ventos, após devastar parte da Flórida, onde deixou 23 mortos.

Ian havia tocado a terra como furacão de categoria 1 à tarde, perto de Georgetown, com ventos de até 140 km/h, segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC), com sede em Miami. Ele perdeu força e se transfomou em tempestade pós-tropical, com rajadas de até 110 km/h.

Chuvas e ventos atingiram a cidade histórica de Charleston e, nas redes sociais, circulavam vídeos da cidade de Myrtle Beach inundada. O presidente Joe Biden pediu aos moradores que respeitassem as medidas de precaução das autoridades locais, que pediram à população que não circulasse pelas ruas inundadas.

Segundo o NHC, Ian deve "perder força à noite e se dissipar sobre o oeste da Carolina do Norte ou da Virgínia" ainda neste sábado. Enquanto isso, os alertas de tempestade continuavam em vigor em regiões da Carolina do Norte.

Rua inundada na Flórida após passagem do furacão Ian REUTERS - MARCO BELLO

Destruição histórica na Flórida

Ian, um dos furacões mais fortes que já passaram pelos Estados Unidos, atingiu centenas de pessoas na Flórida.

O governador do estado, Ron DeSantis, disse nesta sexta-feira que, na área costeira de Fort Myers, muitas pessoas conseguiram deixar suas casas, mas pelo menos 20.000 não seguiram as recomendações das autoridades.

O balanço de mortos subiu para 23 mortos e muitas das vítimas morreram afogadas, segundo o Departamento de Polícia. A rede de TV CNN anunciou 45 mortos na passagem da tempestade.

A Flórida continuava registrando a extensão dos estragos na sexta-feira. A cidade de Fort Myers, onde Ian atingiu a costa anteontem como furacão de categoria 4, foi uma das mais atingidas. Ali, as ruas viraram rios e a água do mar inundou as casas.

Um morador, Tom Johnson, foi testemunha da devastação em seu apartamento no segundo andar de um prédio junto ao porto. "Tive medo porque nunca passei por isso", contou o homem de 54 anos. "Eram barulhos assustadores, com detritos voando por todos os lados, pelos ares".

Imigrantes desaparecidos

Ventos fortes atingiram a cidade de Charleston, na Flórida, durante a passagem do furacão Ian AP - Grace Beahm Alford

Dezessete imigrantes continuavam desaparecidos, depois que o barco em que viajavam afundou na quarta-feira perto do arquipélago de Keys, no extremo sul da Flórida.

Das 27 pessoas a bordo, uma foi encontrada morta e outras nove foram resgatadas, disse a Guarda Costeira. Entre eles estavam quatro cubanos que nadaram até a praia em Keys.

Grande parte da costa sudoeste da Flórida ficou na escuridão com a passagem de Ian. Na sexta-feira, cerca de 2 milhões de residências e empresas ficaram sem energia elétrica, de um total de 11 milhões, segundo o site especializado PowerOutage.

Duas ilhas perto de Fort Myers, Pine Island e Sanibel Island, que muitas vezes atraem turistas, foram isoladas depois que a tempestade danificou estradas para o continente.

Antes de varrer a Flórida, o Ian atingiu Cuba na terça-feira, causando pelo menos três mortes e um apagão generalizado. A eletricidade voltava gradativamente nas últimas horas, mas muitas casas ainda estavam sem energia.

