Apoiadores de Trump que invadiram Capitólio nos EUA podem pegar até 20 anos de prisão

Jacob Chansley, também conhecido como o "xamã" do [grupo de extrema direita] QAnon , invade o Capitólio, em Washington, D.C., em 6 de janeiro de 2021. © AFP - SAUL LOEB

Texto por: RFI 2 min

O julgamento por sedição de vários membros da milícia de extrema-direita Guardiões do Juramento (Oath Keeper, em inglês), incluindo seu fundador, Stewart Rhodes, começou nesta segunda-feira (3), mais de 20 meses após a invasão do Capitólio, sede do Congresso norte-americano.