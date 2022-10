Ucrânia: Biden cita “Armagedom” e diz que mundo está sob ameaça de apocalipse nuclear

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quinta-feira (6) que o mundo está sob a ameaça de um "Armagedom" nuclear pela primeira vez desde a Guerra Fria. Apesar de a Casa Branca repetir não dispor de nenhum elemento indicando que a Rússia se prepara para usar uma arma nuclear, como ameça o presidente russo Vladimir Putin, Biden afirmou que está vigiando as reações do chefe do Kremlin diante da contraofensiva ucraniana.